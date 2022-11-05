Kasımpaşa taraftarları 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı, Mansur Yavaş'ın tepkisi bomba - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa taraftarları 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı, Mansur Yavaş'ın tepkisi bomba

05.11.2022 10:08
Kasımpaşa taraftarları 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı, Mansur Yavaş'ın tepkisi bomba

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kasımpaşa-Ankaragücü maçını tribünden takip etti. Yavaş'ın stada girişi esnasında bazı Kasımpaşalı taraftarlar 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Yavaş bu sloganlara önce gülümsedi, sonra el sallayarak karşılık verdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Ankaragücü'nün 51. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Ev sahibi Kasımpaşa 58. dakikada Fode Koita ile skoru 1-0'a getirirken, son anlarda sahneye çıkan Anastasios Chatgiovanis 85'de maçın sonucunu 1-1 yapan isim oldu.

KASIMPAŞA GALİBİYETE HASRET

Bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 12 puanla 14. sırada kaldı. Başkent ekibi, yenilgisizlik serisini üç maça çıkardı.

YAVAŞ'I GÖRÜNCE SLOGAN ATTILAR

Büyük bir heyecana sahne olan maçı tribünden takip edenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Yavaş'ın tribünden ayrıldığı esnada bir grup Kasımpaşa taraftarı "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı. Yavaş ise gülümseyerek el salladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş: Yetiştirdiğimiz Mısırlık Silajın Hasadına Başladık. Mansur Yavaş: Yetiştirdiğimiz Mısırlık Silajın Hasadına Başladık.

Mansur Yavaş, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa taraftarları 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı, Mansur Yavaş'ın tepkisi bomba - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Askerlik ya da doğum borçlanması yapacak EYT'liler için kritik tarih yılbaşı! Kaçıran 33 bin lira fazla ödeyecek
00:07 Ankara ve İstanbul'da görüşmeler gerçekleştiren IMF, faiz artışı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek tavsiyelerde bulundu
23:44 Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı, Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti
22:37 "Sezon sonu Barça'ya dönecek" denilen Messi, PSG'nin yeni sözleşme teklifine sıcak bakıyor
22:21 Togg'dan "Fabrika ve üretim bandı nerede?" eleştirilerine Gemlik'teki fabrikadan videolu yanıt
22:19 Alanyaspor'u 3 golle geçen Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı
22:09 Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili HDP'yi ziyaret eden AK Parti'de parti içi kriz çıktı: Artık bir karar verilmeli
22:09 Kılıçdaroğlu halka seslendi: Ya kara para ile 5'li çetelerin zengin edildiği bir Türkiye'yi, ya da pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye'yi seçeceksiniz
21:51 MHP Diyarbakır eski il başkanı Cihan Kayaalp, cinsel istismar suçundan beraat etti
21:51 Fenerbahçe'den stopere milli çözüm! Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 11:02:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kasımpaşa taraftarları 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı, Mansur Yavaş'ın tepkisi bomba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement