Kasımpaşa taraftarları 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı, Mansur Yavaş'ın tepkisi bomba

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Ankaragücü'nün 51. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Ev sahibi Kasımpaşa 58. dakikada Fode Koita ile skoru 1-0'a getirirken, son anlarda sahneye çıkan Anastasios Chatgiovanis 85'de maçın sonucunu 1-1 yapan isim oldu.

KASIMPAŞA GALİBİYETE HASRET

Bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 12 puanla 14. sırada kaldı. Başkent ekibi, yenilgisizlik serisini üç maça çıkardı.

YAVAŞ'I GÖRÜNCE SLOGAN ATTILAR

Büyük bir heyecana sahne olan maçı tribünden takip edenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Yavaş'ın tribünden ayrıldığı esnada bir grup Kasımpaşa taraftarı "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı. Yavaş ise gülümseyerek el salladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.