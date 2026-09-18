Ankara'daki Buz Pateni Gençler Grand Prix'sinde 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'daki Buz Pateni Gençler Grand Prix'sinde 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda süren Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'sinde 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor. ISU Başkan Yardımcısı György Elek, organizasyonun buz pateninin geleceği için önemli olduğunu ve genç sporcuların büyük şampiyon olacağını söyledi.

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'si, Ankara'da ikinci gün yarışmalarıyla devam ediyor.

Çayyolu Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyonda 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor.

Genç kadınlar, genç erkekler, çiftler ve buz dansı kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Ankara'da bulunan Uluslararası Paten Birliği (ISU) Başkan Yardımcısı György Elek, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Recep Ali Er ile bir araya geldi.

Açıklamalarda bulunan ISU Başkan Yardımcısı György Elek Junior Grand Prix'sinin artistik buz pateninin geleceği açısından ISU için önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Ankara'da yarışan genç sporcuların gelecekte önemli başarılara imza atabileceğini belirten Elek, "Uluslararası Paten Birliği olarak Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Junior Grand Prix'sine burada, Ankara'da ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, ISU açısından çok önemli bir yarışma çünkü buz pateninin geleceği burada. Bu günlerde burada izlediğimiz sporcular, gelecekte ISU'nun ve dünyanın büyük şampiyonları olacak." diye konuştu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun ülkede buz pateninin gelişmesi için gösterdiği çabadan memnuniyet duyduklarını ifade eden Elek, gençlerin bu sporu yakından görmesinin ve tanımasının da önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'de spora verilen öneme dikkati çeken Elek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tüm spor dallarına büyük önem verildiğini biliyorum ve artistik buz patenine de ilgi göstermenizden mutluluk duyuyoruz. Umarız bugün tribünlerde buz patenini izleyen bir çocuk, yarın olimpiyat şampiyonu olmak istediğine karar verir. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz."

Organizasyon, yarın yapılacak genç erkekler serbest program ve genç buz dansı serbest dans yarışmalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
AnkaraKültürGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Floransa’nın dünyaca ünlü galerisini su bastı Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı
Beşiktaş’a gol atan Abdallah’ın piyasa değeri görenleri şaşırttı Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
39 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var 39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi 5-0’lık dev skor Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
21:28
Otel penceresinden dehşet anları Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
Otel penceresinden dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:42
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim Berat Albayrak şehre geldi
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi
20:19
Atina’nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 21:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'daki Buz Pateni Gençler Grand Prix'sinde 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement