Ankara Demirspor: 3-1 - Son Dakika
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Ankara Demirspor: 3-1

26.03.2022 15:53
Ankara Demirspor: 3-1

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Arif Dilmeç (xx), Orhan Timurtaş (xx)AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Cengiz (xx), Furkan (xxx), İbrahim (xx) (Dk. 60 Yusuf x), Gökmen (xxx), Kemal (xx), Mert (xxx) (Dk. 90 Recep), Cihat (xx) (Dk. 90 Orçun), Enes (xxx), Bertuğ (xxx) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Arif Dilmeç (xx), Orhan Timurtaş (xx)

AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Cengiz (xx), Furkan (xxx), İbrahim (xx) (Dk. 60 Yusuf x), Gökmen (xxx), Kemal (xx), Mert (xxx) (Dk. 90 Recep), Cihat (xx) (Dk. 90 Orçun), Enes (xxx), Bertuğ (xxx) (Dk. 76 Serkan Sefil x), Oğuzcan (xxx) (Dk. 76 Serkan Özbakan x)ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz (x) - Kamil (x) (Dk. 46 Rahmi Can x), Aykut (x), Ümit Yasin (xx), Eren (x) (Dk. 62 Taner x), Yusuf (xx), Serdar (xx), Harun (x) (Dk. 74 Mahmut x), Abdulkadir (xx) (Dk. 62 Mücahit x), Hasan (x) (Dk. 62 Alim x), Ergin (x)GOLLER: Dk. 30 Oğuzcan, Dk. 58 Furkan, Dk. 73 Bertuğ (Akhisarspor) - Dk. 40 Hasan (Ankara Demirspor)KIRMIZI KART: Dk. 85 Taner (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: İbrahim, Yusuf, Mert (Akhisarspor) - Rahmi Can, Alim (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor evinde Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek rahat nefes aldı. Ev sahibi Akhisarspor 30'uncu dakikada Oğuzcan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Ankara Demirspor 40'ıncı dakikada Hasan'la tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Akhisarspor 58'inci dakikada Furkan'la bir kez daha üstünlük sayısını bulurken, 73'üncü dakikada sahneye çıkan Bertuğ Akhisarspor'u rahatlattı. Yeşil-siyahlılar bu sonucun ardından 29 puana yükseldi, Play-Off hedefleyen Ankara Demirspor ise 41 puanda kaldı.


- Akhisar
YORUMLAR
500
1. Lig'in kadro değeri en yüksek takımı 'Samsunspor' 1. Lig'in kadro değeri en yüksek takımı 'Samsunspor' Bursaspor kendi arasında maç yaptı Bursaspor kendi arasında maç yaptı

Ankara Demirspor, Spor Toto, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankara Demirspor: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Demirspor: 3-1 - Son Dakika
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