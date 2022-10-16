Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Türkiye Ormancılar Derneği ve Bilim Ağacı Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte ayrıca, 13 Ekim'in Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla afet riskine karşı farkındalık oluşturulması da amaçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ankara haber! 'Başkent Ankara Koşusu' tamamlandı - Son Dakika

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