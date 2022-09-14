TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Ankara Demirspor 'u tek golle geçerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 79'uncu dakikasında sahneye çıkan Erhan Çelenk attığı golle sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi. Bucaspor 1928, bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, Ankara Demirspor 5 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Ankara Demirspor, Erhan Şentürk, Mehmet Fuat, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ankara haberleri | Ankara Demirspor: 1-0 - Son Dakika

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