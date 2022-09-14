Ankara haberleri | Ankara Demirspor: 1-0 - Son Dakika
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Ankara haberleri | Ankara Demirspor: 1-0

14.09.2022 20:58
Ankara haberleri | Ankara Demirspor: 1-0

Ankara gelişmesine göre STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahit Değirmenci, Sinan ErtigüBUCASPOR 1928: Kıvanç – Eren (Dk. 67 Furkan), Lokman, Mazlum, Alper, Taşkın, İlhan (Dk. 59 Berke), Enes, Erhan Çelenk (Dk. 85 Recep), Erhan Şentürk (Dk. 60 Tunç), Mehmet Fuat (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahit Değirmenci, Sinan ErtigüBUCASPOR 1928: Kıvanç – Eren (Dk. 67 Furkan), Lokman, Mazlum, Alper, Taşkın, İlhan (Dk. 59 Berke), Enes, Erhan Çelenk (Dk. 85 Recep), Erhan Şentürk (Dk. 60 Tunç), Mehmet Fuat (Dk. 85 Saruhan)ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan – Alperen, Abdullah, Serkan, Mert (Dk. 67 Ender), Taner, Harun, Burhan (Dk. 84 Mücahit Can), İrfan (Dk. 67 Hasan), Oktay (Dk. 84 Ahmet), Muhammet Haşim (Dk. 57 Mervan)GOLLER: Dk. 79 Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Alper, Recep, Kıvanç (Bucaspor 1928)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Ankara Demirspor'u tek golle geçerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 79'uncu dakikasında sahneye çıkan Erhan Çelenk attığı golle sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi. Bucaspor 1928, bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, Ankara Demirspor 5 puanda kaldı.


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Ankara spor haberi: Bucaspor 1928 evinde Ankara Demirspor'la oynayacak Ankara spor haberi: Bucaspor 1928 evinde Ankara Demirspor'la oynayacak
Kaynak: DHA

Ankara Demirspor, Erhan Şentürk, Mehmet Fuat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara haberleri | Ankara Demirspor: 1-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara haberleri | Ankara Demirspor: 1-0 - Son Dakika
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