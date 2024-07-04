Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi; William Togui, Yılmaz Basravi ve Kerem Dönertaş'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün açıklamasına göre, son olarak Tuzlaspor forması giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet William Togui ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
24 yaşındaki kanat oyuncusu Yılmaz Basravi ve 23 yaşındaki orta saha Kerem Dönertaş ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Ankara Keçiörengücü, daha önce kaleci Emre Satılmış ve Arnavut oyuncu Kristal Abazaj'ı transfer etmişti.
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