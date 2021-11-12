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Ankara Keçiörengücü Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

12.11.2021 19:10
Ankara Keçiörengücü Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, sezonun 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, sezonun 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, mor-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan günün ilk idmanında çabukluk ve kuvvet çalıştı.

Akşam antrenmanında yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yapan Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ, Denizlispor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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