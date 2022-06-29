Öte yandan mor-beyazlı takımın diğer transferi için de "Hoş geldin Selim Gündüz. Ankara Keçiörengücü'müz, VFL Bochum altyapısından yetişen ve son olarak Alemannia Aachen takımının formasını giyen sağ bek Selim Gündüz ile 2 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Kendisine mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Aykut Demir, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü, Aykut Demir ve Selim Gündüz'ü transfer etti - Son Dakika

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