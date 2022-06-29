Ankara Keçiörengücü, Aykut Demir ve Selim Gündüz'ü transfer etti - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Aykut Demir ve Selim Gündüz'ü transfer etti

29.06.2022 19:37
Ankara Keçiörengücü, Aykut Demir ve Selim Gündüz'ü transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, tecrübeli stoper Aykut Demir ve son olarak Alemannia Aachen takımının formasını giyen sağ bek Selim Gündüz'ü renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, tecrübeli stoper Aykut Demir ve son olarak Alemannia Aachen takımının formasını giyen sağ bek Selim Gündüz'ü renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Aykut Demir. Ankara Keçiörengücü'müz, tecrübeli stoper Aykut Demir ile 2 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Aykut'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Öte yandan mor-beyazlı takımın diğer transferi için de "Hoş geldin Selim Gündüz. Ankara Keçiörengücü'müz, VFL Bochum altyapısından yetişen ve son olarak Alemannia Aachen takımının formasını giyen sağ bek Selim Gündüz ile 2 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Kendisine mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Aykut Demir, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, Aykut Demir ve Selim Gündüz'ü transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü, Aykut Demir ve Selim Gündüz'ü transfer etti - Son Dakika
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