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Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu'nun mutlu günü - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu'nun mutlu günü

05.02.2022 11:57
Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu'nun mutlu günü

Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu, Elmas (Çakır) Çoruhlu ile evlendi.

Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu, Elmas (Çakır) Çoruhlu ile evlendi.

Ankara Şehr-i Ahter Balo Nikah Salonu gerçekleşen düğüne Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik adamlar başkent ekibinin bazı futbolcuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu yaptığı açıklamada, kendisini bu özel gününden yalnız bırakmayan camiaya teşekkür ederek, "Kulübümüz bu güzel günde de bizleri yalnız bırakmadı. Ankara Keçiörengücü ile sahada mücadele ederken tribünde taraftarlarımız, bugün de düğünümüzde yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Evlilik, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu'nun mutlu günü - Son Dakika Spor


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