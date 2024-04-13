Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Mehmet Dura
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Melih İnan (Dk. 46 Bardhi), Erkam Develi (Dk. 86 Orhan Nahırcı), Traore, Camara (Dk. 65 Selim Ilgaz), Görkem Bitin (Dk. 71 Arda Hilmi Şengül)
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), Yiğit Efe Demir (Dk. 90+1 Özgür Çek), Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Akabueze (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Amilton, Yatabare (Dk. 43 Siliki), Ensar Kemaloğlu (Dk. 90+1 Musa Çağıran), Melih Bostan
Goller: Dk. 29 Görkem Bitin (Penaltıdan), Dk. 63 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+3 Amilton (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 79 Traore (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 59 Abdullah Durak, Dk. 80 Alperen Babacan, Dk. 89 Yiğit Efe Demir, Dk. 90+3 Jimmy Durmaz, Dk. 90+4 Yasin Güreler, Dk. 90+5 Özgür Çek (Gençlerbirliği), Dk. 80 Erkam Develi Dk. 84 Arda Hilmi Şengül (Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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