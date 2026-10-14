Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK ile golsüz berabere kalıp evinde bir puanla yetindi - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK ile golsüz berabere kalıp evinde bir puanla yetindi

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Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK ile golsüz berabere kalıp evinde bir puanla yetindi
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla bir puanla yetinirken Iğdır FK da deplasmandan bir puanla ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Gökcan Kaya'nın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Serdar Gürler'in şutu az farkla auta çıktı.

28. dakikada Gökcan Kaya'nın dar açıdan şutunda kaleci Mehmet topu çeldi. Seken topu önünde bulan Serdar Gürler'in şutunu ise savunma önledi.

58. dakikada Keçiörengücü'nün atağında içeriye yapılan orta kafalardan sekerek Wellington'un önüne düştü. Wellington'un vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Batuhan Bıyıklı

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu (Süleyman Luş dk. 46), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Herculano Nabian dk. 80), Alcidio Raice (Erkam Develi dk. 74), Francis Ezeh (Moryke Fofana dk. 81), Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Ömer Faruk Demirel, Jefforson, Oğuzhan Ayaydın, Enes Yılmaz

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Iğdır FK: Jakub Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Loic Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata, Moustapha Camara (Leandro Bacuna dk. 83), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Felix Afena-Gyan dk. 69), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 69)

Yedekler: Taha Tepe, Devran Şenyurt, Arda Öztürk, Malik Yılmaz, Alperen Selvi, Leo Çalışkan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Sarı kartlar: Francis Ezeh, Wellington, Süleyman Luş, İbrahim Akdağ (Ankara Keçiörengücü), Alim Öztürk, Moustapha Camara (Iğdır FK)

Kaynak: İHA
TrendyolAnkaraFutbolIğdırSporSon Dakika

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