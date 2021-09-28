Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim'de Tuzlaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mor-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetimindeki futbolcuların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, saha içerisinde kurulan istasyonlar ve pas çalışmalarının ardından dar alanda dönüşümlü 3'e 3 oynanan yüksek tempolu oyunla sona erdi.
Kaynak: AA
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