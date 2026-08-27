Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor Maç Hakemi Bell oldu - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor Maç Hakemi Bell oldu

Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor Maç Hakemi Bell oldu
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Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçını hakem Muhammet Alperen Çopur yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının hakemi Muhammet Alperen Çopur oldu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, cuma günü saat 19.00'da Ümraniyespor'yı ağırlayacak. Bu maçta hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak. Muhammet Alperen Çopur'un yardımcılığını ise Barış Çiçeksoyu ile Harun Reşit Güngör yapacak.

Kaynak: İHA

Trendyol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor Maç Hakemi Bell oldu - Son Dakika

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