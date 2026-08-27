Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor Maç Hakemi Bell oldu
Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçını hakem Muhammet Alperen Çopur yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının hakemi Muhammet Alperen Çopur oldu.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, cuma günü saat 19.00'da Ümraniyespor'yı ağırlayacak. Bu maçta hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak. Muhammet Alperen Çopur'un yardımcılığını ise Barış Çiçeksoyu ile Harun Reşit Güngör yapacak.
Kaynak: İHA
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