Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Arasında 2-2 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Arasında 2-2 Berabere Sonuçlandı

Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Arasında 2-2 Berabere Sonuçlandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Ankara Keçiörengücü'nün gollerini Traore ve Dembele atarken, Kocaelispor'un gollerini Yusuf Cihat Çelik ve Barış Alıcı kaydetti. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 44'e, Ankara Keçiörengücü ise 30'a yükseltti.

25.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Stat: Aktepe

Hakemler: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Ahmet Kesim, Mert Kula (Dk. 46 Arda Hilmi Şengül), Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 87 Erkam Develi), Bardhi, Traore, Selim Ilgaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Camara (Dk. 78 Erkan Eyibil), Dembele (Dk. 86 Görkem Bitin)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Emir Ortakaya, Haşim Arda Sarman, Atila Turan, Vukovic (Dk. 63 Mesut Can Tunalı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 86 Skhirtladze), Kharaishvili (Dk. 46 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 84 Barış Alıcı), Kouakou (Dk. 63 Sheidaev)

Goller: Dk. 7 Traore, Dk. 76 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Yusuf Cihat Çelik, 90+3 Barış Alıcı (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 30 Vukovic (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasındaki Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor maçı 2-2 sonuçlandı.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 44'e, Ankara Keçiörengücü ise 30'a yükseltti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Arasında 2-2 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Arasında 2-2 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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