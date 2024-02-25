Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sol kanatta Camara ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içine giren Traore'nin uzak köşeye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu. 1-0
21. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda savunma arkasına gönderilen topu iyi kontrol eden Oğuz Ceylan'ın kaleye yakın mesafeden vuruşunda kaleci Metin Uçar meşin yuvarlağı çeldi.
22. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Kouakou kontrol ederek topu Cihat Çelik'e aktardı. Çelik'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
46. dakikada sol kanattan ceza sahası içine sol taraftan giren Traore pasını kale önünde Selim Ilgaz'a aktardı. Ilgaz'ın aşırtmalı vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Arda Şengül'ün volesinde meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü.
76. dakikada Bardhi'nin yerden gönderdiği pasında ceza sahası içinde topla buluşan Camara topu Dembele'ye aktardı. Dembele, kale önünden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
90+2. dakikada son çizgide topu çeviren Barış Alıcı'nın kaleye çektiği şutta top uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-2
Hakemler: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Ahmet Kesim, Mert Kula (Arda Hilmi Şengül dk. 46), Muharrem Cinan, Traore, Mikail Okyar (Erkam Develi dk. 87), Selim Ilgaz (Ahmet Yazar dk. 68), Bardhi, Camara (Erkan Eyibil dk. 77), Dembele (Görkem Bitin dk. 87)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Orhan Nahırcı, Şahverdi Çetin, Bahadır Yıldırım
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Haşim Arda Sarman, Emir Ortakaya, Atila Turan, Vukovic (Mesut Can Tunalı dk. 63), Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Skhirtladze dk. 86), Kharaishvili (Amaral dk. 46), Beridze (Barış Alıcı dk. 84), Kouakou (Sheidaev dk. 63)
Yedekler: Harun Tekin, Cem Ekinci, Bedirhan Yıldız, Tuncer Duhan Aksu, Mehmet Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Traore (dk. 8), Dembele (dk. 76) (Ankara Keçiörengücü), Cihat Çelik (dk. 22), Barış Alıcı (dk. 90+2)(Kocaelispor)
Sarı kart: Vukovic (Kocaelispor) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika
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