Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Keçiörengücü'nün teknik direktörü Tahsin Tam, üstün bir oyun sergilediklerini ancak skora yansıtamadıklarını belirtti. Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel ise takımının istedikleri oyunu sahaya yansıtamadığını ve beraberlikten memnun olduklarını ifade etti.

25.02.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Tahsin Tam, üstün bir oyun ortaya koymalarına karşın bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tam, "Baştan sona harika bir oyun ortaya koyduk fakat maalesef kararları konuşuyoruz. Kararların değil futbolun konuşulduğu bir lig istiyoruz. Özellikle ilk devrede yediğimiz golde ofsayt, kırmızı kart ve penaltı atlandı." değerlendirmesini yaptı.

Gürsel: "Aldığımız puan için memnun olabiliriz"

Kocaelispor'un teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ilk maçına çıkan Mustafa Gürsel, takımı ilk defa görme imkanı bulduğunu dile getirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydeden Gürsel, "İkili mücadelelerde yetersizdik. Bu kadar kontratak fırsatı vermememiz lazım. Beraberlik bizim için sevinilecek bir sonuç değil ama bugün aldığımız puan için memnun olabiliriz. Bundan sonra hep gelişen bir Kocaelispor izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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