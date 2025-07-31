Ankara Kupası'nda İki Büyük Karşılaşıyor - Son Dakika
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Ankara Kupası'nda İki Büyük Karşılaşıyor

Ankara Kupası\'nda İki Büyük Karşılaşıyor
31.07.2025 14:17
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Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, TSYD Ankara Kupası'nda yarın karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın Azem İnşaat 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda karşılaşacak.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği ile Nesine 2. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşma, Aktepe Stadı'nda yapılacak.

Başkentin iki köklü kulübünün yeni sezon öncesi karşı karşıya geleceği müsabaka, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupayı en fazla MKE Ankaragücü kazandı

TSYD Ankara Kupası'nı daha önce MKE Ankaragücü 18, Gençlerbirliği ise 17 kez müzesine götürdü.

Son 3 kupayı kazanan MKE Ankaragücü, turnuvanın en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

Gençlerbirliği, yarınki maçı kazanması durumunda MKE Ankaragücü ile kupa sayısını eşitleyecek.

Kupada iki takım arasında geçen yıl oynanan karşılaşmayı, MKE Ankaragücü 4-0 kazandı.

Eroğlu ve Kaplan, basın toplantısına katıldı

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek TSYD Ankara Kupası maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri, dernekte yapılan basın toplantısına katıldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Türk futbolunun gün geçtikçe değer kaybettiğini belirterek, TSYD Kupası maçlarının farklı takımların katılımıyla başka illerde de düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın kendileri için lig öncesi "son prova" niteliği taşıdığını dile getiren Eroğlu, "Çok değerli iki başkent temsilcisi karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da belki yüzde 100 hazır değil. Bu maçı düzenledikleri için TSYD Ankara Şubesine teşekkür ederiz." dedi.

Farklı illerde orman yangınları yaşandığına değinen Eroğlu, bilet satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmının fidan dikimi için kullanılmasını önerdi.

Transfer süreci devam ettiği için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu ancak adaptasyonla beraber başarının geleceğine inandığını ifade eden Eroğlu, özellikle ilk haftalarda taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyacaklarını vurguladı.

Kulüplerin ekonomik anlamda gün geçtikçe büyük sıkıntı yaşadığına işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Öğüten bir sistem var. ya bu çark içerisinde sıkıntı yaşayacaksınız ya da kendi kulüp düzeninizde oluşturacağınız sistemle başarılı olacaksınız. Gençlerbirliği'nin mazisine baktığınızda kendi ayakları üzerinde duran kulüp yapısı vardı, bir sistemi vardı. Bunu tekrar yakalayacaksınız. Yakalarsanız başarılı olacaksınız. Bu ekonomik şartlarda sürekli transferler üzerinden yorum yapıyoruz. Kulüpler, bu ekonomik güce dayanamazlar. Akademilerden çıkaracağınız oyuncular, değer katacak oyuncuları almak ilerisi için daha doğru. Herkesin borcu var ama transfer yapmakta birbirleriyle yarışıyorlar. Transfer tabii ki önemli ama elindeki oyuncuyu, takımı geliştirmek de sorumluluğunuz. Gençlerbirliği'nin bundan sonraki süreçte de Süper Lig'de olacağı şekilde planlarımızı yapıyoruz."

Hücum bölgesine takviye yapmak istediklerini ancak transferde ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen Eroğlu, "10 yılda yaklaşık 2 bin transfer gerçekleşmiş kulüplerde. Ne kadar maliyet çıkmış biliyor musunuz? Yaklaşık 1 milyar avro. Bu rakam çok büyük. Son 25 yılda 1 UEFA Kupası, 1 Süper Kupa var. Bunlar büyük rakamlar. Bunların doğru kullanılması gerekiyor. Gençlerbirliği olarak takıma katkı sağlayacak oyuncular almak istiyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kaplan: "Ligin sürpriz takımı olmak istiyoruz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yeni sezon öncesi bütün takımlara başarılar dileyerek, "Sezon başı maçlarında sakatlık olmasın. Özellikle Gençlerbirliği'nin 1 hafta sonra maçı var. Oyuncularımıza da söyleyeceğiz, sertlikten ziyade iyi bir maç olsun. Hem biz eksiklerimizi görelim hem de Hüseyin hocam eksikleri görsün. Kazanan Ankara futbolu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaplan, takımların altyapıya önem vermesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkması Ankara için sevindirici. Ankaragücü olarak sezon başında hedefimiz bir üst lige çıkmaktı ama tam tersi oldu. Her şeyin güzel olmasını, iki takım için de yeni sezonun iyi geçmesini diliyorum. Türk futboluna geldiğimiz zaman, Hüseyin hocam da bazı şeyleri söyledi. Böyle giderse iyi şeylerin olacağını düşünmüyorum. Onun için altyapılara çok önem vermek lazım. Ankaragücü'nün bulunduğu konum örnektir. Transfer yasağımız var. Elimizde tuttuğumuz oyuncular var, aşağıdan aldığımız 16 oyuncuyla lige gireceğiz. İnşallah, bizim için iyi bir sezon olur. Ankara futbolu için de iki büyük camiaya yarınki maçta başarılar diliyorum."

Kaplan, ligdeki hedeflerine ilişkin soruya "Biz, şu hedefimiz var dersek kendimizi kandırmış oluruz. Ligin sürpriz takımı olmak istiyoruz. Alacağımız puanlar bizi nereye götürecek bakacağız. Ankaragücü'nün en az 1-2 yıl bu ligde kalması lazım. Çünkü aşırı borcu var. Hem onu rahatlatması lazım hem de çıkaracağımız oyuncuların tecrübe kazanması lazım. Türk futboluna en az 6-7 genç oyuncu kazandıracağız." yanıtını verdi.

Sarı-lacivertli taraftara seslenen Kaplan, "Ankaragücü taraftarı bizim için büyük bir güç. Onları sezon boyunca yanımızda istiyoruz. Bazı şeylere şimdiden alışmaları lazım. Bu sezon çok büyük şeyler beklemelerini istemem. Ama futbol bu, yine söylüyorum, alacağımız puanlar nereye götürür bakacağız. Şimdiden onlara destekleri için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

İki takıma da başarılar dileyen TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan ise beraberlik halinde uzatmalar oynanmadan penaltı atışlarına geçileceğinin bilgisini verdi.

Eryaman Stadı'nın zeminindeki bakım çalışmaları devam ettiği için karşılaşmanın Aktepe Stadı'nda oynanacağını dile getiren Tarhan, Ankara Keçiörengücü'ne teşekkür etti.

Tarhan, Eroğlu'nun ağaçlandırma çağrısı üzerine ise "Bu konuda üzerimize düşeni yaparız." dedi.

Azem İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Sait Doğan ise turnuvaya destek vermekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını, ağaçlandırma çağrısına da destek vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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