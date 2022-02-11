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Ankara'nın ilk 'Uluslararası Halter Turnuvası' Pursaklar'da - Son Dakika

Ankara'nın ilk 'Uluslararası Halter Turnuvası' Pursaklar'da

11.02.2022 11:58
Ankara'nın ilk 'Uluslararası Halter Turnuvası' Pursaklar'da

Pursaklar Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası Kasım ayında Pursaklar'da düzenlenecek.

Pursaklar Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası Kasım ayında Pursaklar'da düzenlenecek.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2017 yılında hayatını kaybeden efsane haltercinin adına 2019 yılında Gaziantep'te ilk düzenlenen Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın ikincisinin Kasım ayında Pursaklar'da düzenlenmesi için protokol imzaladı.

Çok sayıda ülkenin katılım sağlayacağı 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası, Uluslararası Halter Federasyonunun da listesinde yer alması, olimpiyatlar ve kalifikasyonlar için puan veren bir yarışma olması önemini artırıyor.

"Naim'in Ankara'da en çok vakit geçirdiği yerlerden biri de Pursaklar"

Naim Süleymanoğlu'nun sadece Türkiye'ye değil dünyaya mal olmuş çok önemli bir değer olduğunu belirten Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü; "Naim'in Ankara'da en çok vakit geçirdiği yerlerden biri de Pursaklar. Ailesi burada oturdu, hala kardeşi ve yakınları burada ikamet ediyor. Birçok dostu, arkadaşı, 1989 göçünde gelen değerli soydaşlarımız burada oturuyor. Üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu'nun adına yakışır bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi.

"Ev sahibi olmaktan gurur duyuyoruz"

Pursaklar'ın tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile imzaladığımız bu protokol Ankara'da yapılacak ilk Uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyor. Ev sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Ankara'nın ilk 'Uluslararası Halter Turnuvası' Pursaklar'da
Ankara'nın ilk 'Uluslararası Halter Turnuvası' Pursaklar'da
Ankara'nın ilk 'Uluslararası Halter Turnuvası' Pursaklar'da

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Naim Süleymanoğlu, Pursaklar, Türkiye, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankara'nın ilk 'Uluslararası Halter Turnuvası' Pursaklar'da - Son Dakika Spor


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