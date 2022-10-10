Ankara spor: Ankara Anadolu Balkan Spor Kulübü dayanışma gecesi düzenledi

Ankara Anadolu Balkan Spor Kulübü tarafından dayanışma gecesi düzenlendi.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan geceye AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) Başkanı Yüksel Özkale, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, sporcu ve aileleri katıldı.

Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) Başkanı Yüksel Özkale yaptığı açıklamada, amaçlarının ülkeyi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Katılımlarından dolayı protokol ve sporcu ailelerine teşekkür eden Özkale, "Özellikle eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz hayatı yeni öğreniyor. Kaybetmeyi de kazanmayı da öğretmeliyiz. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bir kısmı şu anda Sincan Belediyesi Spor Kulübü'nde. Bir kısmı başka kulüplerde. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Büyümek, ülkemizi uluslararası yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da kulübe ve spora her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Benim annemde bir balkan göçmeni. O açıdan balkanlar benim için ayrı bir anlam taşıyor. Ankara'da böyle bir gece düzenlediği için kulübümüz ve yöneticilerine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

BİSAV Başkanı Yüksel Özkale'nin protokol üyeleri ve sporculara plaket takdimimin ardından etkinlik sona erdi.