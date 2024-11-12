Ankaragücü Başkanı'ndan Faruk Koca Açıklaması - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı'ndan Faruk Koca Açıklaması

Ankaragücü Başkanı\'ndan Faruk Koca Açıklaması

İsmail Mert Fırat, eski başkan Faruk Koca'ya verilen hapis cezasını eleştirerek hukukun önemine vurgu yaptı.

12.11.2024 16:39
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MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, eski başkan Faruk Koca hakkında verilen hapis cezası kararıyla ilgili açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, eski başkan Faruk Koca hakkında hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda bulunmasıyla ilgili davada verilen hapis cezası kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ankaragücü camiası olarak her zaman hukukun üstünlüğüne ve temiz futbolun önemine inandıklarını belirten Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek kulüp gerekse camia olarak her zaman bu anlayışımızı muhafaza ettik. Bugün olduğu gibi daha önceki yönetimlerimiz de hep bu şuurla hareket etti. Kulübümüzün 3 yıl başkanlığını yapan, Türk futboluna maddi ve manevi birçok katkılar sunmuş Sayın Faruk Koca başkanımız, bu anlamda kulübümüzün örnek şahsiyetlerindendir. Kamuoyunun hatırlayacağı üzere hakem kararları ve tahriklerinin neredeyse her hafta tartışıldığı, taraftarların sinir uçları ile oynandığı bir ortamda, önceki dönem kulüp başkanımız Sayın Faruk Koca, verdiği fevri tepki sonrası sorumlu davranarak amasız, gerekçesiz kulüp başkanlığımızdan istifa etmişti. Oluşturulan kamuoyunun tek taraflı hedefi haline getirilmiş, yine de sağduyulu bir tavır sergilemişti. Geçen süre zarfında Sayın Faruk Koca başkanımız her türlü sosyal ve hukuki yaptırıma aynı sağduyu ile mukabele etti. Ancak geldiğimiz noktada yargının verdiği cezayı iyi niyetle okumak mümkün değildir. Ortada yüz kızartıcı bir suç olmadığı halde, vakanın niteliğinden bağımsız, üretilen köpüklü bir algının tesiri altında kalındığı açıktır. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancımızı korumak istiyoruz"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü Başkanı'ndan Faruk Koca Açıklaması - Son Dakika

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