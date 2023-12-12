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Ankaragücü Başkanı ve taraftarlar hakkında adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı ve taraftarlar hakkında adli soruşturma başlatıldı

Ankaragücü-Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı ve taraftarların hakemi darp ettiği olayla ilgili olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından adli soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespiti ve gözaltına alınmaları talimatı verildi.

Ankaragücü Başkanı ve taraftarlar hakkında adli soruşturma başlatıldı
12.12.2023 - 00:15,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla alakalı diğer şüphelilerin tespitiyle birlikte soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini, yargının gereken yaptırımlara karar vereceğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı, daha sonra sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darbettikleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Tüm şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Olaylarda eylemleri tespit edilen K.Ç. ve Ş.Y.Ş. gözaltına alınmış, hastanede bulunan Kulüp Başkanı Faruk Koca hakkında da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankaragücü Başkanı ve taraftarlar hakkında adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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