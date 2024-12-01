Ankaragücü'den Pendikspor'a 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankaragücü'den Pendikspor'a 1-1 Beraberlik

Ankaragücü\'den Pendikspor\'a 1-1 Beraberlik

Kenan Koçak, ikinci yarıda kötü performansa dikkat çekti, galibiyeti kaçırdıklarını belirtti.

01.12.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Pendikspor müsabakasının ardından, "Geçen haftakiler gibi aynı senaryo, sadece 1-0 ile soyunma odasına gidip ikinci yarı çok kötü başladık. Yine beklenmedik duran toptan bir gol yedik. İkinci yarı maç bir oraya bir oraya gidebilirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Tabii ki üzgünüz galip olabileceğimiz bir maçtan sadece bir puan çıkarttık. İlk yarı çok yoğun, sayısız gol fırsatı. Geçen haftakiler gibi aynı senaryo, sadece 1-0 ile soyunma odasına gidip ikinci yarı çok kötü başladık. Yine beklenmedik duran toptan bir gol yedik. İkinci yarı maç bir oraya bir oraya gidebilirdi. İlk yarıdan çok memnunum, ikinci yarıdaki oyundan memnun değilim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, MKE Ankaragücü, Kenan Koçak, Ankaragücü, Pendikspor, 3-sayfa, ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'den Pendikspor'a 1-1 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
11:36 Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk’ü açıkladı Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
11:12 Hava muhalefeti tarlaları vurdu Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak
11:11 Acun Ilıcalı’dan eşi Çağla’ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla'ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil
11:06 Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi!
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 20:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaragücü'den Pendikspor'a 1-1 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.