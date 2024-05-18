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Ankaragücü ile Pendikspor Berabere

Ankaragücü ile Pendikspor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki karşılaşma 0-0 berabere bitti. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı. MKE Ankaragücü'nün bir golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Karşılaşmanın son dakikalarında Pendikspor'un mutlak bir golü Ankaragücü oyuncusu tarafından engellendi.

18.05.2024 21:44
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Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş (Dk. 84 Mert Çetin), Tolga Ciğerci (Dk. 61 Ala Kaan Güneren), Pedrinho, Bassagog, Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Flips), Rodrigues (Dk. 46 Chatzigovanis), Sowe (Dk. 73 Macheda)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 79 Erencan Yardımcı), Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeirra, Midtsjö, Gökcan Kaya, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 89 Emre Taşdemir), Diaby (Dk. 61 Kappel), Umut Nayir

Sarı kartlar: Dk. 32 Kazımcan Karataş, Dk. 77 Pedrinho (MKE Ankaragücü), Dk. 68 Erdem Canpolat, Dk. 81 Sequeirra, 90+1 Gökcan Kaya (Silpaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki karşılaşma 0-0 berabere bitti.

56. dakikada Tolga Ciğerci'nin kaleyi cepheden gören noktada, yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta top üstten auta gitti.

58. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının üzerinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, az farkla üstte dışarı çıktı.

68. dakikada Ali Kaan Güneren, rakip orta sahadan kaptığı topu Sowe'a çıkardı ve bu oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

74. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonucunda iptal oldu. Chatzigovanis, sağ kanattan getirdiği topu sol kanatta ceza sahası içindeki Bassagog'a çıkardı. Bassagog da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesi sonrası Bassagog'un ofsaytta olduğu tespit edildi ve hakem Volkan Bayarslan gol kararını iptal etti.

90+2. dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Erencan Yardımcı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Erenecan'ın şutunda kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen top kaleye yöneldi. Ali Kaan Güneren, kaleye girmek üzere olan topu son anda kurtararak mutlak bir golü engelledi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

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