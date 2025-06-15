Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

TFF 1. Lig'den küme düşerek 2. Lig'de mücadele edecek olan Türk futbolunun köklü çınarı Ankaragücü'nde kötü günler yaşanmaya devam ediyor. Ankaragücü'nde basın sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu, bir açıklama paylaşarak, futbolcularının çalınmaya çalışıldığını dile getirdi.

''BİRÇOK TRANSFER YASAĞI''

Cem Koçyiğitoğlu zorlu günlerden geçtiklerini belirterek, ''Bilindiği üzere hem finansal hem de sportif anlamda zor zamanlardan geçen kulübümüze uygulanmış olan birçok transfer yasağı bulunmakta. Yönetimimiz, ilgilenilmesi gereken diğer meseleler ile birlikte önem sırasına göre yasakların kaldırılması için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Aldığımız duyumlara ve sosyal medyada yer alan haberlere göre kulübümüzün geleceğini inşa etmesini planladığımız, altyapımızda yetişmiş genç oyuncularımızın diğer kulüplere transferleri konuşuluyor.'' dedi.

''OYUNCULARIMIZI ÇALMAYA ÇALIŞANLAR''

Sözlerine devam eden Koçyiğitoğlu, ''Buradan diğer kulüp sayın başkanlarına, yöneticilerine, teknik sorumlularına, menajerlere ve diğer yetkililere seslenmek istiyoruz. MKE Ankaragücü 115 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Zorluklarla nasıl başa çıkılacağını da geçmişte olduğu gibi küllerinden doğmasını da bilir. Kötü gününde yanında olanları unutmadığı gibi karşısında olanları da unutmaz. Kulübümüzün yetiştirdiği genç oyuncuları batan geminin malları misali çalmaya çalışan, geleceğimizi elimizden almak isteyen kimseyi unutmayacağımızı, yeniden dirilişimiz gerçekleştiğinde kapımızı çaldıklarında hoş karşılamayacağımızı bilmelerini isteriz. İmalat-ı Harbiye ruhu daim ve muzaffer olacaktır. Tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.'' sözlerini sarf etti.