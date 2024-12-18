Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Harun Reşit Güngör
Menemen FK: Bora Göymen, Fırat Arslan, Mazlum Demir, Eren Fansa, Muhammed Emir Terzi (Dk. 46 Eyüp Poyraz), Yiğit Kerem, Kerem Korkmaz (Dk. 46 Hakkı Türker (Dk. 88 Erkan Gövercin)), Emre Keskin, Erhan Öztürk (Dk. 63 Emirhan Arkutcu), Onat Kutay Kurt (Dk. 63 Seçim Can Koç), İsmail Kulet
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış (Dk. 72 Alper Uludağ), Yıldırım Mert Çetin, Diogo Aleksis Özçakmak, Hayrullah Bilazer, Kitsiou (Dk. 90+2 Rotariu), Ali Kaan Güneren, Mesut Emre Kesik (Dk. 90+4 Dadashov), Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Cephas), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 72 Osman Çelik), Bajic
Goller: Dk. 3 Ali Kaan Güneren, Dk. 41 Efkan Bekiroğlu, Dk. 89 Cephas (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Mazlum Demir (Penaltıdan), Dk. 90+2 Emirhan Arkutcu (Menemen FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Kitsiou, Dk. 90 Cephas (MKE Ankaragücü), Dk. 45+3 Yiğit Kerem, Dk. 59 Onat Kutay Kurt, Dk. 69 Hakkı Türker, Dk. 90+1 Mazlum Demir (Menemen FK)
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Menemen FK'yi 3-2 yenerek kupada grup aşamasına kaldı.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü Kupada İleri Gitti - Son Dakika
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