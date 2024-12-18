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Ankaragücü Kupada İleri Gitti

Ankaragücü Kupada İleri Gitti

MKE Ankaragücü, Menemen FK'yi 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

18.12.2024 20:16
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Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Harun Reşit Güngör

Menemen FK: Bora Göymen, Fırat Arslan, Mazlum Demir, Eren Fansa, Muhammed Emir Terzi (Dk. 46 Eyüp Poyraz), Yiğit Kerem, Kerem Korkmaz (Dk. 46 Hakkı Türker (Dk. 88 Erkan Gövercin)), Emre Keskin, Erhan Öztürk (Dk. 63 Emirhan Arkutcu), Onat Kutay Kurt (Dk. 63 Seçim Can Koç), İsmail Kulet

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış (Dk. 72 Alper Uludağ), Yıldırım Mert Çetin, Diogo Aleksis Özçakmak, Hayrullah Bilazer, Kitsiou (Dk. 90+2 Rotariu), Ali Kaan Güneren, Mesut Emre Kesik (Dk. 90+4 Dadashov), Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Cephas), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 72 Osman Çelik), Bajic

Goller: Dk. 3 Ali Kaan Güneren, Dk. 41 Efkan Bekiroğlu, Dk. 89 Cephas (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Mazlum Demir (Penaltıdan), Dk. 90+2 Emirhan Arkutcu (Menemen FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Kitsiou, Dk. 90 Cephas (MKE Ankaragücü), Dk. 45+3 Yiğit Kerem, Dk. 59 Onat Kutay Kurt, Dk. 69 Hakkı Türker, Dk. 90+1 Mazlum Demir (Menemen FK)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Menemen FK'yi 3-2 yenerek kupada grup aşamasına kaldı.

Kaynak: AA

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