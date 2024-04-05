Ankaragücü\'nde Alper Uludağ ve Garry Rodrigues\'in sakatlıkları açıklandı

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Bazı futbolcuların tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam ederken, Omar Colley ile Al Musrati antrenmanda yer almadı. Beşiktaş, yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.