Ankaragücü'nde Yeni Yönetim Oluştu - Son Dakika
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Ankaragücü'nde Yeni Yönetim Oluştu

26.05.2025 23:26
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MKE Ankaragücü, Gazi Ercüment Tekin başkanlığında yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

MKE Ankaragücü Spor Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Kulübün açıklamasında, yeni başkan Gazi Ercüment Tekin yönetiminde, Beştepe Tesisleri'ndeki yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla iki şampiyonluğa imza atmış eski başkanlardan Mehmet Yiğiner'e "MKE Ankaragücü Onursal Başkanı" ünvanının verildiği aktarıldı.

Başkent temsilcisinin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Başkan: Gazi Ercüment Tekin

Başkan Vekili: Hikmet Doğanlı

Başkan Vekili ve Hukuk İşleri: Ali Şen Aksoy

Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü: Cem Koçyiğitoğlu

Başkan Yardımcısı: Osman Toygar

Başkan Yardımcısı: Ümit Tekin

Başkan Yardımcısı ve Delege İşleri Sorumlusu: Ahmet Özdemir

Genel Sayman: Ahmet Onur Yazıcıoğlu

Futbol Altyapı Sorumlusu: Serkan Güven - Emrah Mustafa Göktepe

Amatör Branşlar Sorumlusu: Bora Bal

Spor Okullarından Sorumlu: Savaş Demirel

Stadyum Sorumlusu: İsmet Beltan

İş Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu: Muhammed Furkan Gümüşçü

Taraftar Sorumlusu: Yücel Kaya

Tesisler Sorumlusu: Adnan Potuk

Üniversite - STK - Kulüp/Belediye İlişkileri Sorumlusu: Harun Demirtaş

Türkiye Futbol Federasyonu İlişkiler Sorumlusu: Türker Demir

Kamu İlişkileri Sorumlusu: Emre Ünal

İletişim ve Bilişim Sorumlusu: Serdar Taylan

Esnaf ve Halkla İlişkiler: Ömer Akyüz

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankaragücü'nde Yeni Yönetim Oluştu - Son Dakika

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