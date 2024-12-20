Ankaragücü'nden Kadro Dışı Kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolculardan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakılmalarına karar vermiştir. Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." denildi.
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