Ankaragücü, Rizespor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

10. dakikada Ali Sowe, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top filelere gitti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, gol pozisyonundan önce Cephas'ın orta alanda topu eliyle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

14. dakikada sağ kanatta içe kat eden Morutan, Ali Kaan Güneren ile paslaştıktan sonra ceza alanı dışından sol ayağıyla vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Efkan topu arkaya çevirdi. Arka direkte Ali Sowe'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Moreira, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Hanousek, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Rodrigues, Dokanovic, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Alikulov, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Sauerbeck, Varesanovic, Zeqiri, Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Behnur Keser, Gaich, Seyfettin Anıl Yaşar, Laine, Sinan Osmanoğlu, Faye, Quintela, Eray Korkmaz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Morutan (dk.14) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Cephas, Sowe (MKE Ankaragücü), Emirhan Topçu, Zeqiri (Çaykur Rizespor) - ANKARA