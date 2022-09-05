Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 yendiği karşılaşma sonunda bir holigan sahaya girip siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Cenk Tosun'a isabet eden tekme sonrasında Josef ve Weghorst holiganı uzaklaştırırken gerilimli anlar yaşandı.

HAKEMİ VE BEŞİKTAŞLI OYUNCUYU ELEŞTİRDİ

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa çıkarak açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hakem Mete Kalkavan ve Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Akgün'ü eleştirdi. Yaşanan olaylar hakkında ifadelerde bulunmayan Erdoğan'ın sözleri şöyle;

"HAKEM YÖNETİMİ BENİ ÜZDÜ"

"Mete Kalkavan maçın biraz seyrini değiştirdi. 25.000 kişilik taraftar grubu var. Futboldan anlayan taraftarlar. Bize verilen fauller, sarı kartlar aynı şekilde rakibe verilmiyor. Küçük dokunuşlar. Hakem yönetimi beni üzdü."

"BU YAŞTA BU KADAR SAYGISIZ BİR HAREKET"

"Yükselen tansiyonun sebebi, Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür etmesiydi. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz, önce kaliteli insan kazandırmak gerekiyor. Bu yaşta, bu kadar saygısız bir hareket… Belki bize çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?"