Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi

05.09.2022 08:14

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, olayların çıktığı Beşiktaş maçı sonrası tepki çeken açıklamalarda bulundu. Mücadelenin sonunda sahaya girerek siyah-beyazlı oyunculara uçan tekme atan taraftar hakkında hiçbir eleştiri getirmeyen Erdoğan, hakem Mete Kalkavan ve Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Akgün'e sert sözlerle yüklendi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 yendiği karşılaşma sonunda bir holigan sahaya girip siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Cenk Tosun'a isabet eden tekme sonrasında Josef ve Weghorst holiganı uzaklaştırırken gerilimli anlar yaşandı.

HAKEMİ VE BEŞİKTAŞLI OYUNCUYU ELEŞTİRDİ

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa çıkarak açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hakem Mete Kalkavan ve Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Akgün'ü eleştirdi. Yaşanan olaylar hakkında ifadelerde bulunmayan Erdoğan'ın sözleri şöyle;

"HAKEM YÖNETİMİ BENİ ÜZDÜ"

"Mete Kalkavan maçın biraz seyrini değiştirdi. 25.000 kişilik taraftar grubu var. Futboldan anlayan taraftarlar. Bize verilen fauller, sarı kartlar aynı şekilde rakibe verilmiyor. Küçük dokunuşlar. Hakem yönetimi beni üzdü."

Uçan tekme atan holiganı kınamayan Ömer Erdoğan, Beşiktaşlı oyuncuyu suçladı
Görüntü: beIN Sports'tan alınmıştır.

"BU YAŞTA BU KADAR SAYGISIZ BİR HAREKET"

"Yükselen tansiyonun sebebi, Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür etmesiydi. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz, önce kaliteli insan kazandırmak gerekiyor. Bu yaşta, bu kadar saygısız bir hareket… Belki bize çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?"

YORUMLAR
500
Ankaragücü taraftarından Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme! Zehir zemberek açıklamalar geldi Ankaragücü taraftarından Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme! Zehir zemberek açıklamalar geldi Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur

Mete Kalkavan, Ömer Erdoğan, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
08:30 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışına AK Parti'den sert tepki: Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın
08:17 TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı
08:14 Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi
07:55 Ankaragücü taraftarından Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme! Zehir zemberek açıklamalar geldi
07:45 Dmitri Medvedev, Batı'nın Rusya planına meydan okudu: İnsanlık için kıyamet günü olur
01:49 MSB, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğradığını açıkladı
01:15 Sunucu Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabından Yunanistan'a tepki gösterdi: Başınızı ezeceğiz
00:42 Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur
00:27 Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü
23:59 Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 08:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement