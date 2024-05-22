Ankaragücü, Trabzonspor maçını kazanarak ligde kalmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankaragücü, Trabzonspor maçını kazanarak ligde kalmak istiyor

Ankaragücü, Trabzonspor maçını kazanarak ligde kalmak istiyor

MKE Ankaragücü Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Tanık, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak diğer sonuçlara bakmadan ligde kalmak istediklerini söyledi. Ankaragücü, Trabzonspor maçını kazandığı takdirde Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Puan kaybı halinde ise sarı-lacivertli takımın durumu, diğer maçların sonucuna göre belli olacak. Tanık, ligin son haftasında alt bölgeyi ilgilendiren tüm karşılaşmaların zor geçeceğine inandığını belirterek, hakem yönetimi ve taraftar desteğiyle Ankaragücü'nün ligde kalmasını istediklerini ifade etti.

22.05.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Tanık, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak diğer sonuçlara bakmadan ligde kalmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de 40 puanla 16. sırada yer alan başkent temsilcisi, 38. ve son haftada 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü Trabzonspor maçını kazandığı takdirde Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Puan kaybı halinde ise sarı-lacivertli takımın durumu, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.

Yusuf Tanık: "Bütün ipler bizim elimizde

MKE Ankaragücü Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Tanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Mayıs Pazar günü çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Camialarına bu stresi yaşattıkları için üzgün olduklarını dile getiren Tanık, "Ligde bulunduğumuz pozisyondan asla memnun değiliz ve bunun değerlendirmesi elbette yapılacaktır. Öncelikle son 90 dakikada camia olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Hala bütün ipler bizim elimizde. Kazandığımız takdirde diğer karşılaşmaların skorlarından bağımsız olarak ligde kalıyoruz." diye konuştu.

Yusuf Tanık, ligin son haftasında alt bölgeyi ilgilendiren tüm karşılaşmaların çok zor geçeceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her takım ligdeki pozisyonuna bakmadan en iyi mücadelesini verecektir. Telafisi olmayacak son hafta karşılaşmalarının tamamında adil ve hatasız bir hakem yönetimi bekliyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımız maçın öneminin farkında. Son düdüğe kadar taraftarlarımızın desteğiyle her oyuncumuz maksimumunu ortaya koyacak ve takımımızı ligde tutacaktır. Ankaragücü'nün mutlaka ait olduğu Süper Lig'de kalması gerekiyor. Süper Lig'de en uzun süre yer alan takımlardan biri olan Ankaragücü'nümüzün mutlaka yoluna burada devam etmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaragücü, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, Trabzonspor maçını kazanarak ligde kalmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ankaragücü, Trabzonspor maçını kazanarak ligde kalmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement