Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuracak - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuracak

Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF\'ye başvuracak

MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor maçında verilmediğini öne sürdükleri penaltı pozisyonuna ilişkin VAR kayıtlarının açıklanması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını açıkladı. Kulüp, maçın sonucuna doğrudan etki eden kararın açıklanması için taraftarlar ve spor kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

12.02.2024 01:43
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konya spor maçında verilmediğini öne sürdükleri penaltı pozisyonuna ilişkin VAR kayıtlarının açıklanması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "11 Şubat Pazar günü Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, 90+4. dakikada gerçekleşen penaltı pozisyonundaki kararıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir. Spor kamuoyunun tamamının penaltı olarak yorumladığı pozisyona ilişkin, yaklaşık 3 dakika süren VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik başvuru TFF'ye gerçekleştirilecektir. Süreçle ilgili, taraftarlarımız ve tüm spor kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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