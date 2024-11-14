Ankaragücü ve Etimesgut'tan Pilot Takım Anlaşması

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Trendyol 1. Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü ile Nesine 3. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor arasında pilot takım anlaşması imzalandı.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine başkan yardımcısı Levent Onuk ve Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Ümit Ozan'ın katıldığı belirtilerek, "Bu anlaşma, iki kulüp arasında A takım ve altyapı seviyelerinde futbolcu gelişimini destekleme ve genç yeteneklerin MKE Ankaragücü'müze ve Türk futboluna kazandırılması amacıyla geniş kapsamlı bir iş birliğini içeriyor." denildi.