Ankaragücü ve Rizespor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50.dakikada ev sahibi ekipte Ali Sowe, Emirhan Topçu'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

61. dakikada Çaykur Rizespor hücumunda Hojer, ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla sert vurdu, top yandan auta gitti.

64. dakikada Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, sağına uzanan kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı.

85. dakikada sol kanatta topla buluşan Hojer yerden sert ortaladı, Ankaragücü savunmasından seken top kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

90+5. dakikada Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu, Chatzigiovanis'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+7. dakikada Sol iç kulvarda topla buluşan Halil Pehlivan sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Benhur'un kafa vuruşunda Kaleci Bahadır'dan seken top yan direkten döndü. Ardından topu kale sahası önünde bulunan Gaich dokunuşu yaptı ve ağları havalandırdı. 1-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Moreira (Dokanovic dk. 89), Morutan (Rodrigues dk. 80), Efkan Bekiroğlu (Macheda dk. 75), Cephas, Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Hanousek, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Alikulov, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Halil İbrahim Pehlivan dk. 81), Sauerbeck (Behnur Keser dk. 70), Varesanovic (Quintela dk. 70), Zeqiri (Gaich dk. 59), Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Seyfettin Anıl Yaşar, Laine, Sinan Osmanoğlu, Faye, Eray Korkmaz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Morutan (dk.14) MKE Ankaragücü, Gaich (dk. 90+7) Çaykur Rizespor

Kırmızı kart: Ali Sowe (dk. 50) MKE Ankaragücü, Emirhan Topçu (dk. 90+5) Çaykur Rizespor

Sarı kartlar: Cephas, Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Zeqiri, Minchev, Gaich, Hojer (Çaykur Rizespor) - ANKARA