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Ankaragücü ve Sivasspor Berabere Kaldı

Ankaragücü ve Sivasspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı ve puanları paylaştılar.

02.02.2024 19:01
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Sivasspor'la golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada son çizgiye inen Alaaddin'in ceza sahasına ortasında Emrah Başsan'ın volesinde top üstten auta çıktı.

76. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpasın önünde Saponara'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Saponara'nın ceza sahasına ortasında Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

87. dakikada Alaaddin'in sol kanattan pasını Manaj'a aktardı. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Manaj'ın vuruşunda kaleci Bahadır Han gole izin vermedi.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 82), Tolga Ciğerci, Morutan (Chatzigiovanis dk. 73), Pedrinho, Cephas (Saponara dk. 58), Sowe (Bajic dk. 73)

Yedekler: Doğukan Kaya, Cum Tuna Türkmen, Astanakulov, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Camara, Appindangoye, Alaaddin Okumuş (Emre Gökay dk. 89), Kvet, Bartuğ Elmaz (Burak Kapacak dk. 81), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Njie dk. 75), Manaj

Yedekler: Nikolic, Erdem Güleç, Muhammet Sinan Kaya, Mehmet Albayrak, Yusuf Çağlar Kefkir, Sabri Çakır, Mustafa Özbay

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı kartlar: Cephas, Hanousek (MKE Ankaragücü), Poungouras, Alaaddin Okumuş (Sivasspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü ve Sivasspor Berabere Kaldı - Son Dakika


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