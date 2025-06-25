Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr, Cristiano Ronaldo ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların anlaşma için detayları gözden geçirdiği ve sürecin son aşamaya geldiği belirtildi.
Haberde, Ronaldo'nun Al Nassr ile 1 ya da 2 yıllık yeni bir kontrat yapacağı ve 40 yaşındaki yıldızın istemesi halinde sözleşmesinin daha da fazla uzatılabileceği belirtildi.
Al-Nassr formasıyla geride bıraktığımız sezon 45 maça çıkan Ronaldo, 39 gol ve12 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor - Son Dakika
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