Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr, Cristiano Ronaldo ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların anlaşma için detayları gözden geçirdiği ve sürecin son aşamaya geldiği belirtildi.

KONTRAT SÜRESİ BELLİ DEĞİL

Haberde, Ronaldo'nun Al Nassr ile 1 ya da 2 yıllık yeni bir kontrat yapacağı ve 40 yaşındaki yıldızın istemesi halinde sözleşmesinin daha da fazla uzatılabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Al-Nassr formasıyla geride bıraktığımız sezon 45 maça çıkan Ronaldo, 39 gol ve12 asistlik performans sergiledi.