Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor

02.01.2026 23:32
Fenerbahçe ve CSKAMoskova, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, Rus kulübü ile sözleşmenin son detaylarını görüşüyor. Öte yandan anlaşmanın şartları da belli oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki milli oyuncu Oğuz Aydın'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile CSKA Moskova, Oğuz Aydın transferi için anlaşma sağladı. Milli futbolcunun, Rus kulübüyle sözleşmenin son detaylarını görüştüğü ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Öte yandan anlaşmanın şartları da belli oldu. Yapılan anlaşmaya göre CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde önceki kulübe %20 pay maddesi de yer alıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezonluk kariyerinde şu ana dek 54 maça çıkan Oğuz Aydın, bu maçlarda 7 gol atarken, 10 da asist yaptı.

