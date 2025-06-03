2012'den bu yana formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan ve yeni takımı merakla beklenen Luka Modric için sıcak bir gelişme yaşandı.
Di Marzio'nun haberine göre; Serie A devi Milan, yaklaşık bir haftadır görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat orta saha Luka Modric ile transferde sözlü anlaşmaya vardı. İtalyan temsilcisinin Çarşamba günü 39 yaşındaki Luka Modric ile olan sözlü anlaşmasını resmiyete dökmeye hazırlandığı belirtildi. Modric'in Milan'a 1 yıllık imza atacağı ön görüldü.
Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla 57 maçta süre alırken, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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