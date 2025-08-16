Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe\'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Salzburg forması giyen Dorgeles Nene'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Avusturya ekibine yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı.
Matteo Moretto'nun haberine göre; daha önce Fenerbahçe altyapısında denemeye de alınan 22 yaşındaki futbolcu ile el sıkışan sarı-lacivertliler bonservisi için Avusturya ekibiyle pazarlıklarına devam ediyor.
Nene'yle uzun süreli bir kontrat için anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin Salzburg'a teklifi 16+4 milyon euro. Bonuslarla beraber 20 milyon euroyu bulan teklife Avusturya ekibi sıcak bakarken taraflar anlaşmaya yakın.
