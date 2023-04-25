Annesi de kurtaramadı! Hakimi'ye eşinden servet değerinde dava

Fransız devi PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, maruz kaldığı taciz suçlaması sonrası eşi Hiba Abouk ile boşanma aşamasına gelmişti. Eşi, boşanma davasında yıldız oyuncudan rekor bir tazminat talep ederek dava açtı.

SERVET DEĞERİNDE DAVA

Marca'da yer alan habere göre, ünlü model, kocası için "dolandırıcılık ve medeni varlıklarının kötü yönetimi" nedeniyle dava açtı. Hiba Abouk, mal varlıklarını annesine devreden eşinden 10 milyon euroluk tazminat talep ederken Faslı oyuncu, bu rakamı 2 milyon euroya indirmeye çalışıyor.

"O KADINDAN KURTULMAK İÇİN YAPMIŞTIR"

Yıldız futbolcu Hakimi'nin annesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oğlum servetini devrettiğini bana söylemedi. Kendisini korumak için böyle bir önlem almış. Benim bir bilgim yok. Bu doğru olsa bile sorun ne? O kadından kurtulmak için bunu yapmıştır." ifadelerini kullandı.