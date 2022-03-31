Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı

31.03.2022 16:21
Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı

Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı grand slam turnuvasının kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı grand slam turnuvasının kura çekimi gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda yarın başlayacak ve 3 Nisan'da sona erecek organizasyonun hazırlıkları tamamlandı.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) müsabaka takviminde yer alan grand slam organizasyonunda 63 ülkeden 213 kadın, 312 erkek olmak üzere 525 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonun kura çekiminde konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Antalya Grand Slam'e katılanları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Antalya Grand Slam müsabakaları yarın sabah eleme turu karşılaşmalarıyla başlayacak.

İlk gün kadınlar 48 kiloda Merve Azak, Sıla Ersin, Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Zeliha Cinci, Dilara Lokmanhekim, 57 kiloda İrem Korkmaz, Ayşenur Budak, Hasret Bozkurt, Ayşe Nur Tunca; erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, Ali Bozkurt, Uluer Göç, 66 kiloda Ejder Toktay ve Abdülaziz Kara tatamiye çıkacak.

Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika


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