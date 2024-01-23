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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi İşbirliğiyle Ücretsiz Güreş Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi İşbirliğiyle Ücretsiz Güreş Eğitimi Veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi, 12-17 yaş arası çocukları farklı branşlarda spora teşvik etmek amacıyla ücretsiz güreş eğitimi veriyor. Elmalı'da yaşayan çocuklar, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmak için uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Proje, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefliyor ve kayıt başvuruları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi İşbirliğiyle Ücretsiz Güreş Eğitimi Veriyor
23.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:53
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi işbirliğiyle 12-17 yaş arası çocukları farklı branşlarda spora teşvik etmek için ücretsiz güreş eğitimi veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Tarihi Kırkpınar'dan daha eski güreşlere ev sahipliği yapan, 671 yıllık güreş geleneğinin sürdüğü Elmalı'da yaşayan çocukları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla ücretsiz güreş eğitimleri veriliyor. 12-17 yaş aralığındaki çocuklar farklı branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalara uzman antrenörler eşliğinde hazırlanıyor. Kulüp, ailelerden gelen yoğun talep nedeniyle kayıt başvurularını almaya devam ediyor.

"Geleceğin pehlivanları yetişecek"

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için bu projeyi başlattıklarını belirten Güreş Antrenörü Kerim Aktaş, "Elmalı'da bulunan tüm gençleri spora teşvik etmeyi hedefliyoruz. Minderde Taha Akgül, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu gibi başpehlivanlar yetiştirmek için eğitimlere devam ediyoruz. Kulübümüz sporda elde ettiği başarılarla kalitesini ispatlayan bir kulüp. Umarım geleceğin en başarılı sporcuları burada yetişir. Gençlerimizi sağlıklı bireyler olmasının yanında topluma kazandırarak ahlaklı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi İşbirliğiyle Ücretsiz Güreş Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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