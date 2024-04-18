Antalya'da Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

Antalya\'da Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası\'nın açılışı yapıldı

Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, konuşmasında sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, 2024 yılında da aynı başarıyı beklediklerini belirtti. Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi. Şampiyona 21 Nisan'da sona erecek.

18.04.2024 17:53
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Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2023 yılında ulusal ve uluslararası platformda başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Sporcularının Avrupa ve dünya şampiyonaları ile Avrupa Oyunları ve Spor Combat Games'de başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çeken Yıldız, 2024 yılında da sporcularından aynı başarıyı beklediklerini kaydetti.

Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi.

Organizasyon, 21 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
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