Antalya\'da Bisiklet Tutkunları AKRA Gran Fondo\'da Buluşuyor

Antalya'da 27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek "AKRA Gran Fondo"da bisiklet ve adrenalin tutkunları bir araya gelecek.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, "AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" adıyla 6'ncı kez gerçekleştirilecek yol bisikleti yarışı, Kemer ilçesinde düzenlenecek.
"Mavi ve Yeşilin bir parçası ol" sloganıyla start alacak organizasyon için kayıtlar 24 Nisan'da sona erecek. 2018'den bu yana amatör yol bisikletçilerinin kentin doğal güzellikleri içinde yarıştığı organizasyona, birçok ülkeden bisikletçi katılacak.
Yarışlar, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek.
"Bisiklete Engel Yok" temasıyla AKRA Gran Fondo, Eşpedal Derneği'nden 10 görme engelli sporcuyu "tandem" kategorisinde konuk edecek. Özel tasarlanan iki kişilik bisikletler, görme engelli sporculara yarışma imkanı sunacak.
AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü A. Haluk Özsevim, yaptığı açıklamada, 2020'den bu yana Eşpedal Derneği üyelerinin iki kişilik tandem bisikletleriyle organizasyonda pedal bastığını belirtti.
Görme engelli sporcuların bu sene de yarıştaki yerlerini alacaklarını aktaran Özsevim, "Bisiklete ve doğaya gönül verenlerin bir araya geleceği organizasyonla bisiklet turizmine dikkat çekmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak organizasyonda 14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi pedal çevirecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Çeşme Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı Şimşekler'de hedef 3 puan olurken, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Edirne'de yapılan okullar arası bisiklet yol yarışına minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 45 öğrenci katıldı. Yarışta öğrenciler büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Yarışlarda Bisiklet Federasyonuna bağlı 5 hakem görev yaptı ve güvenlik önlemleri alındı. Yarışlar başarılı bir şekilde sonuçlandı ve dereceye giren öğrencilere sertifika, madalya ve kupa verildi.
Yarın Antalya'da başlayacak 2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) tanıtım toplantısı yapıldı.
Sivas'ta gerçekleştirilen Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Sakarya Hendek Olimpik Spor Kulübü takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Denizli GSK ikinci, Samsun Kavak Şampiyonlar Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Güreş Federasyonu yetkilileri ve antrenörler takdim etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 39-28 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Doğan Can Davas ve William Togui'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hedeflerinin UEFA Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. Uygun ayrıca hakemlerin profesyonel olmasını ve adaletli bir şekilde maç yönetmelerini istedi. Taraftarları da maça davet eden Uygun, tribünlerin dolmasını ve coşkuyu birlikte yaşamayı umduklarını söyledi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ayrı çalışmalarına devam etti.
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