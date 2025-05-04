Antalya'da Güreş Zafer Kupası Sona Erdi

Antalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası tamamlandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Daima Biz Hotel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Türkiye'nin kadınlar ve serbest stil takımları, genel klasmanda 2. sırayı aldı.
Genel klasmanda ilk 3'e giren takımlar şunlar:
Kadınlar
1. Kazakistan
2. Türkiye
3. Kırgızistan
Serbest stil
1. İran
2. Türkiye
3. Kırgızistan
Grekoromen
1. İran
2. Kırgızistan
3. Kazakistan
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