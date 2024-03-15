Antalya'da Karate 1-Premier Ligi Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Karate 1-Premier Ligi Başladı

Antalya\'da Karate 1-Premier Ligi Başladı

Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlenen Karate 1-Premier Ligi, Türkiye'nin ilk uluslararası karate etkinliği olarak başladı. 60 ülkeden 376 sporcu katılım gösterirken, Türkiye 28 sporcuyla organizasyonda yer aldı. Etkinlik, Antalya'nın ardından Kahire ve Kazablanka'ya taşınacak.

15.03.2024 18:01
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Antalya'nın ilk uluslararası Karate etkinliğini olan Karate 1-Premier Ligi Antalya'nın Kemer İlçesinde başladı.

Karate 1-Premier Lig sezonun ilk etkinliği Ocak ayında Paris'te başarıyla gerçekleştirildi. Karate 1-Premier League Antalya, karatenin birinci sınıf etkinlikler serisinin sezonunun ikinci turnuvası konumunda bulunuyor.

Karatenin en büyük etkinliği Karate 1-Premier Lig, 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya Kemer'de 5 yıldızlı bir otelin spor kompleksinde düzenlenen 2024 Karate 1-Premier Ligle başladı.

Karate 1-Premier Lig, Antalya'nın ardından Kahire (Mısır) ve Kazablanka'ya (Fas) gidecek .

İtalya 36 sporcuyla en büyük katılımı sağlarken, İtalya'yı yakından takip eden Türkiye 28 sporcuyla bu büyük organizasyonda yerini aldı.

2 bin 200 metrekarelik salonda gerçekleşen etkinliğe 60 ülkeden en az 376 sporcu kayıt yaptırdı.

Dünyaca ünlü Ariel Torres, Ali Sofooğlu, Enes Özdemir, Tuba Yakan, Kuina Shimuzo, Kazuma Somoto gibi karate camiasında büyük yer edinen sporcularda bu büyük etkinlikte yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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