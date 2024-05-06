Antalya'da şampiyonluk maçında olaylar çıktı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Spor

Antalya'da şampiyonluk maçında olaylar çıktı, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Demre ilçesinde oynanan Beymelek Belediye Spor-Kaş Kınık Spor maçında çıkan olaylarda taşlar ve sopalar havada uçuştu. Saha tellerinin yıkılmasıyla başlayan olaylarda 3 kişi yaralandı ve maç ertelendi.

06.05.2024 22:14  Güncelleme: 23:13
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- Aynı puanda iki takımın şampiyonluk maçında taşlar ve soplar havada uçuştu

Saha telleri yıkmasıyla gerilen ortam, meşale ve taşların fırlatılmasıyla devam etti

Ortalık savaş alanına döndüğü olayda 3 kişi yaralandı, maç ise ertelendi

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde oynanan ve galip gelenin Bölgesel Amatör Lig'e çıkacağı Beymelek Belediye Spor-Kaş Kınık Spor maçı, taraftarlar arasında çıkan olaylar nedeniyle başlamadan ertelendi. Konuk ekip taraftarlarının bulunduğu noktada saha tellerinin yıkılmasının ardından taş ve sopaların havada uçuştuğu olaylarda 1'i futbolcu 3 kişi yaralandı.

Dün saat 15.30'da Süper Amatör Lig'in son müsabakasında liderlik için mücadele eden ve puanları aynı olan Beymelek Belediye Spor ile Kaş Kınık Spor, Demre Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden takımın Bölgesel Amatör Lig'e çıkacağı mücadelenin öncesinde, kale arkasında yer verilen Kaş Kınık Spor taraftarının olduğu kısımda olaylar başladı. Konuk ekibin taraftarları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telleri yıktı. Bu sırada sahaya meşaleler ve taşlar atılmaya başlandı. Atılan taşların isabet ettiği 1'i futbolcu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanede tedavi altına alındı. Adeta savaş alanına dönen saha dışında polis, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla tarafları ayırmaya çalıştı. Olaylar devam ederken, stada yakın kısımda meşalelerden çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Atılan taşlar nedeniyle de bazı araçların camları zarar gördü.

Kolluk kuvvetleri, iki ilçenin belediye ve kulüp başkanlarının da araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, maç ise ertelendi.

Kaynak: İHA

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