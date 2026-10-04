Antalya'da seçmelerde 16 klasik, 8 makaralı okçu olimpik sporcu havuzuna seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da seçmelerde 16 klasik, 8 makaralı okçu olimpik sporcu havuzuna seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da seçmelerde 16 klasik, 8 makaralı okçu olimpik sporcu havuzuna seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Antalya'da üç gün süren seçmeler sonunda klasik yayda 16, makaralı yayda 8 sporcunun olimpik sporcu havuzuna alındığını duyurdu. Klasik yayda ilk 8'er, makaralı yayda ilk 4'er sporcu 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlığında değerlendirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Antalya'da düzenlenen oyuncu seçme müsabakaları sonucunda klasik yayda 16, makaralı yayda 8 sporcunun olimpik sporcu havuzuna dahil edildiğini açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre, "2028 Olimpiyat Oyunları Sporcu Havuzu ile 2027 Klasik Yay Milli Takım Aday Sporcularının Belirlenmesi ve Makaralı Yay Milli Takım Seçme Yarışması" Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı.

Üç gün süren müsabakaların ardından klasik yay kadın ve erkek kategorilerinde ilk 8 sırada yer alan sporcular, 2028 Olimpiyatları hazırlık sürecinde değerlendirilecek sporcu havuzuna seçilmeyi başardı.

Makaralı yay kadın ve erkek kategorilerinde ise ilk 4 sırada yer alan sporcular olimpik sporcu havuzuna alındı.

Federasyon, sporcuları ve kulüplerini tebrik ederek 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlık sürecinde başarılar diledi.

Olimpik sporcu havuzuna seçilen isimler şöyle:

Klasik Yay Erkek:

Ulaş Berkim TümerBerkay AkkoyunMuhammed Abdullah YıldırmışMete GazozKutay TekArda Ege DönmezgüçHarun KırmızıtaşMehmet Efe Çevik- Klasik Yay Kadın:

Elif Berra GökkırCanse Duru TarakçıDünya YenihayatAlçin Duru AkboğaFatma MaraşlıCeren DönerMelissa AhmedCeren Koçur- Makaralı Yay Erkek:

Emircan HaneyYağız SezginBatuhan AkçaoğluYakup Yıldız- Makaralı Yay Kadın:

Begüm YuvaDilara Ecem DenizHazal BurunYeşim Bostan Uçar

Kaynak: AA
Los AngelesTürkiyeAntalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu Dehşet anları kamerada Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı Fiyatını duyan balıkçılara koştu Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan balıkçılara koştu
15:48
Yargıda rüşvet skandalı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Yargıda rüşvet skandalı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
15:42
Osmaniye’deki 5.2’lik depremden ilk görüntüler
Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:59:25. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da seçmelerde 16 klasik, 8 makaralı okçu olimpik sporcu havuzuna seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei