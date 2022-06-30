Antalya'da yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
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Antalya'da yaz spor okulları açıldı

30.06.2022 12:14
Antalya'da yaz spor okulları açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen yaz spor okulları ve engelsiz spor okulları, Antalya'da açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen yaz spor okulları ve engelsiz spor okulları, Antalya'da açıldı.

Yaz spor okullarının Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde çeşitli gösteriler sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı konuşmada, yaz döneminde Antalya ve 19 ilçesinde 35 branşta, engelli branşlarında ise 11 ücretsiz spor eğitimi verileceğini, spor tesislerinde 350 antrenörün görev yapacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz spor okullarının coşkusuna bir kez daha tanıklık ettiklerini dile getiren Gürhan, "Yaz spor okullarındaki gençlerimiz, çocuklarımız arasından dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Gürhan, sporun her branşının değerli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Biz bütün sporları çok önemsiyoruz. Hepsinin yeri, faydası, insan ruhuna, bedenine, zihnine kattıkları başka. Sporun her branşını yaygınlaştırmak, aslında sporun kendisini yaygın hale getirmek ve toplum hayatının ayrılmaz bir parçası kılmak gayretindeyiz. Bakanlığımızın destekleriyle günden güne sayısı artan, gelişen, yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla teknik olarak donanımımızı en üst seviyeye taşımış durumdayız. Antalya'mızda hizmet ulaştıramadığımız bir tek köşe, bir tek kişi kalmayıncaya kadar çalışıyoruz. Sportif başarılarda inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz. Başarıları hem artıracak hem istikrarlı hale getireceğiz."

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve sporcuların aileleri de katıldı.

YORUMLAR
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Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri Van'da yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi Van'da yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi
Kaynak: AA

gençlik, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da yaz spor okulları açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
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