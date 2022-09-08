TFF 3'üncü Lig ekibi Akhisarspor'la olan sözleşmesi biten 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ali Adıgüzel, 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'a transfer oldu. Hasan Ali, Akhisarspor'la sözleşme uzatmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp 1.5 yıldır forma giymemişti.
- Akhisar
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › Antalya haber... Akhisarsporlu Hasan Ali Serik'te - Son Dakika
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