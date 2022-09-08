Antalya haber... Akhisarsporlu Hasan Ali Serik'te - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haber... Akhisarsporlu Hasan Ali Serik'te

08.09.2022 17:50
Antalya haber... Akhisarsporlu Hasan Ali Serik'te

Antalya haberi... TFF 3'üncü Lig ekibi Akhisarspor'la olan sözleşmesi biten 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ali Adıgüzel, 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'a transfer oldu.

TFF 3'üncü Lig ekibi Akhisarspor'la olan sözleşmesi biten 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ali Adıgüzel, 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'a transfer oldu. Hasan Ali, Akhisarspor'la sözleşme uzatmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp 1.5 yıldır forma giymemişti.


- Akhisar
YORUMLAR
500
İzmir spor haberleri | Karşıyaka'da Samican gitti, Recep geldi İzmir spor haberleri | Karşıyaka'da Samican gitti, Recep geldi Turgutluspor golcü oyuncu Noyan Öz'ü renklerine bağladı Turgutluspor golcü oyuncu Noyan Öz'ü renklerine bağladı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Adıgüzel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya haber... Akhisarsporlu Hasan Ali Serik'te - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:33 AK Parti'nin 2023 stratejisi için önemli çalışma! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:31 Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 18:08:08. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya haber... Akhisarsporlu Hasan Ali Serik'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement